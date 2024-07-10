中國出版《房思琪》有聲書 背景音「啪啪啪」挨轟秒下架

林奕含的長篇小說《房思琪的初戀樂園》，講述年長的補習班老師利用權勢「誘姦」未成年女學生的沉痛故事。（圖擷取自游擊文化臉書頁）

2024/07/10 08:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣已故作家林奕含過去曾經以自身的經歷寫下《房思琪的初戀樂園》一書，內容影射遭補教名師「誘姦」，不料近日有中國網友指出，由中國出版商推出的電子書中，竟使用類似性愛過程中的「肉體碰撞聲」當作背景音，引發網友砲轟根本是在玷汙林奕含。出版商挨轟後則稱有聲書出問題，已下架音檔重審。

林奕含的長篇小說《房思琪的初戀樂園》，講述年長的補習班老師利用權勢「誘姦」未成年女學生的沉痛故事；在現實中林奕含輕生身亡後，其父母透過出版社發表聲明，內容中提到「奕含這些日子以來的痛苦，糾纏著她的夢魘，也讓她不能治癒的主因，不是憂鬱症，而是發生在8-9年前的誘姦」。

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近日在中國則傳出，由中國出版商「磨鐵圖書」推出的有聲書中，遭許多網友質疑，在13歲房思琪被性侵的內容中，竟使用類似「肉體碰撞聲」當作背景音，網友紛紛砲轟「太噁心了，製作方神經病吧」、「天啊，林奕含怎麼也沒想到自己的作品會被這樣對待…」、「真的離譜，隔壁BL廣播劇都沒這麼清晰，這麼一步到位的音效」、「這是一部非常沉重的小說，作者寫完後憂鬱症自殺過世。現在卻被做成這樣的有聲書」、「看熱搜還以為是什麼簡單的配音，點開一聽真的大無語，誰會在一本講痛苦性侵的書裡給背景配啪啪啪的聲音啊？」

在外界砲轟下，「磨鐵圖書」於8日也發出道歉聲明，稱第一時間已將相關音檔下架重新審查，並指《房思琪的初戀樂園》有聲書是委託其他公司製作，團隊收到後未對全部音檔進行嚴格細緻審核，目前正進行調查並向對方究責，也會檢討內部審核負責人，並稱「我們審核不嚴、把關不嚴，真的非常非常對不起」。

中國媒體報導也提到，這並非「磨鐵圖書」首度引發爭議。2023年4月，知名編劇史航被多人指控「性騷擾」，讓邀請史航撰寫該書推薦語的「磨鐵」備受質疑。2023年4月30日，「磨鐵」稱《房思琪的初戀樂園》是他們「十分珍視的作品」，已刪除書中的史航推薦語，未來將以更嚴謹的方式對待圖書的推薦工作。

此外，「磨鐵」也曾因「涉黃」而被處罰。早在2019年4月，「磨鐵數盟」經營的「磨鐵中文網」以及「墨墨言情網」，登載了《穿越之囚奴棄妃》等宣揚色情內容的網路出版物，被北京市文化市場行政執法總隊罰款。

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由中國出版商「磨鐵圖書」推出的《房思琪的初戀樂園》有聲書中，遭許多網友質疑，在13歲房思琪被性侵的內容中，竟使用類似「肉體碰撞聲」當作背景音，網友紛紛砲轟「太噁心了，製作方神經病吧」。（圖擷自微博）

由中國出版商「磨鐵圖書」推出的《房思琪的初戀樂園》有聲書中，遭許多網友質疑，竟使用類似「肉體碰撞聲」當作背景音，出版商挨轟後則稱有聲書出問題，已下架音檔重審。（圖擷自微博）

由中國出版商「磨鐵圖書」推出的《房思琪的初戀樂園》有聲書中，遭許多網友質疑，在13歲房思琪被性侵的內容中，竟使用類似「肉體碰撞聲」當作背景音，網友紛紛砲轟「太噁心了，製作方神經病吧」。（圖擷自微博）

由中國出版商「磨鐵圖書」推出的《房思琪的初戀樂園》有聲書中，遭許多網友質疑，竟使用類似「肉體碰撞聲」當作背景音，出版商挨轟後則稱有聲書出問題，已下架音檔重審。（圖擷自微博）

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