林奕含案補教名師陳星疑逃福建教書 遭中國網友砲轟

2019-04-05 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕國文補教名師陳星（本名陳國星）2017年曾遭控涉入已故女作家林奕含誘姦案，引發社會關注。有中國網友今（5）日在微博爆料，陳星疑似改名，在福建一家補習班開班授課，對此其他網友議論紛紛，轟「這間學校腦子進水了嗎？請強姦犯來上課？」。

陳國星的補教藝名為陳星或陳興，2017年《房思琪的初戀樂園》作者林奕含自縊身亡，該書被外界認為是林對自身遭遇的描寫，林的父母也指女兒的死和補教老師誘姦有關。同年陳星被告發與未滿14歲及未滿16歲女子性交、利用權勢性交、強制性交、強制性交致女子羞忿自殺等5罪嫌，最後台南地檢署認定罪證不足，因而對陳星不起訴處分；前行政院長賴清德曾批陳星「雖然躲得過法律的制裁，但逃不了良心的苛責」。

爆料網友指出，陳星將補教藝名改為陳藝，目前在福建福州一飛外語學校授課，創立「陳藝國文課堂」，而她的發文目的不是為了公審陳星或是讓誰身敗名裂，而是為了「預防下一個房思琪」。

中國網友在貼文底下留言表示，「這間學校是腦子抽了嗎？」、「難道因為強姦犯價格便宜嗎？」、「這跟監獄裡逃了個死刑犯有區別嗎？」。

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