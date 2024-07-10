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與過去兩次大選相同 美情報官員：俄羅斯更希望川普勝選

情報官員表示，目前並未發現俄羅斯在今年大選中與以往大選的不同之處，換言之莫斯科當局將再次支持共和黨總統參選人川普。（美聯社）

情報官員表示，目前並未發現俄羅斯在今年大選中與以往大選的不同之處，換言之莫斯科當局將再次支持共和黨總統參選人川普。（美聯社）

2024/07/10 11:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在今年底舉行，由於俄羅斯過去曾介入美國大選，外界擔心俄羅斯今年是否會「故技重施」。一名美國情報官員9日表示，目前並未發現俄羅斯在今年大選中與以往大選的不同之處，換言之，莫斯科當局將再次支持共和黨總統參選人川普。

根據《路透》報導，當這位美國國家情報總監辦公室（ODNI）官員表示，考慮到美國在烏克蘭問題上所扮演的角色以及對俄政策，俄羅斯目前對總統大選的「偏好」與過去的選舉相同，意即俄羅斯在2016年及2020年之後，繼續支持川普。

官員指出，俄羅斯已經開始透過社群媒體和其他手段，試圖影響搖擺州的特定美國選民群體，宣揚分裂言論並誹謗特定政客，俄羅斯正採取特定手段來影響選舉，包括總統大選、國會及公眾輿論領域。至於中國部份，官員表示，目前情報單位評估中國並不打算影響總統大選，北京當局正努力擴大從社群媒體平台收集、監控數據的能力，可能是為了更好操縱公眾輿論。」

根據國家情報總監辦公室本週公佈的一份評估報告，內容評估，俄羅斯仍是美國大選的主要威脅者，目前有許多身份不明的有力影響者秘密計畫在搖擺州影響公眾輿論，並降低美國對烏克蘭的支持。

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