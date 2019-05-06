讚一帶一路公開透明 中國大使談華為：全球霸凌中資

2019-05-06 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐德大使吳懇日前接受德媒專訪，談及對中國社會監控、華為和一帶一路的看法，吳懇堅稱「社會安全是國家首務」，但全球正在霸凌中國企業，而一帶一路是援助其他國家，絕非將它們推入債務陷阱。

《星期日法蘭克福匯報》5日刊出的報導中，問到對中國社會監控的看法，吳懇聲稱，由於國情不同，中、德對此感受有落差，對中國來說，最重要的是社會「安全和穩定」，其它都次之。

他強調，管理一個14億人口的國家是巨大的挑戰，若沒有安檢和監控攝影機，無法保證人民的人身安全。

回答關於華為的問題時，吳懇說，美國在全球發起圍堵華為是「政治運作」，是霸凌中資的行徑，且中國政府沒有任何華為的股份。

另外，記者提問，中國2013年推出一帶一路計畫，然而近來參與國家中已有多國爆發嚴重債務問題，經建合作主導權卻被控在中國手中，「許多人對中國的『一帶一路』抱持疑慮，認為是中國擴張霸權的做法」？吳懇反駁，稱許多報導都是不真實的，「一帶一路是公開的、參與性、透明的，也是當今最大的和平項目」。

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