緬甸數千人上街 抗議政府擬重啟中資水壩

2019-04-23 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸昨（22）日逾3000名民眾在緬甸東北部的克欽邦示威遊行，要求政府不要重啟中國斥資的密松大壩（Myitsone dam），這已是緬甸人民今年第2次為此集會抗議。

綜合媒體報導，緬甸領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）即將在月底赴北京參加中國舉辦的「一帶一路國際合作高峰論壇」，由於緬甸政府擬重新啟動密松水壩的修建工程，克欽邦族擔心大壩會為當地環境帶來巨大危害，因此約3300人昨日上街頭，高舉「不要密松大壩」的標語，高呼「讓這條河永遠自由流動」，不要讓境內相當於新加坡大小的土地因此被淹沒。

密松大壩由緬甸政府和中國電力投資集團（CPI）耗資36億美元（約台幣1102億元）建造，原定於2017年完工，中方是主要受益者。如果建成，將成為世界上第15大的水力發電廠。雖然因強烈的反對聲浪，前緬甸總統登盛（Thein Sein）單方面宣布暫緩興建，翁山蘇姬在上任前，本也反對興建水壩，然而近日發表談話時，她表示希望民眾從「大格局」、「更廣泛的角度」思考大壩的問題，因此許多人擔心她會改變立場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/