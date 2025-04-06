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    泰國徵兵現場驚見跨性別正妹報到 網封：天使下凡

    泰國年度徵兵季再度掀起社交媒體熱潮，多位外型亮麗的跨性別女性在履行男性公民義務時因外貌出眾，引發網路熱議，並被網友封為「兵役天使」。（圖擷取自臉書/Ranchana Saekam、Rinrada Phonchan）

    泰國年度徵兵季再度掀起社交媒體熱潮，多位外型亮麗的跨性別女性在履行男性公民義務時因外貌出眾，引發網路熱議，並被網友封為「兵役天使」。（圖擷取自臉書/Ranchana Saekam、Rinrada Phonchan）

    2025/04/06 15:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國年度徵兵季再度掀起社交媒體熱潮，多位外型亮麗的跨性別女性在履行男性公民義務時因外貌出眾，引發網路熱議，並被網友封為「兵役天使」。

    綜合外媒報導，每年4月是泰國例行的徵兵期，所有符合法定年齡的男性公民皆須參加兵役抽籤與體檢。今年的徵兵活動中，數位跨性別女性報到的影片與照片迅速在社群平台上瘋傳，引發各界關注。

    其中一位名為努婷（nhootint）的跨性別女性在4月2日上傳一段影片，記錄她坐在眾多男性間等待體檢的情形。影片曝光後，許多粉絲驚訝於她的性別身份，並在留言區大讚其美貌。另一位引發討論的跨性別女性林拉達（Rinrada Phonchan）則在社群媒體發文表示，已完成應盡之責。在回應網友提問時，她透露自己無需參加抽籤，引發關於她該被稱作「小姐」還是「天使」的討論。據悉，徵兵現場許多男性因「兵役天使」的登場而頻頻回頭，場面相當吸睛。

    根據泰國法律，今年需參加徵兵程序者包括年滿21歲（2004年出生）及22至29歲（1996至2003年出生）尚未服役或尚未完成兵役審核程序的男性公民。徵兵時間為4月1日至12日，節基里節（4月6日）當天不辦理。未依規定出席者將面臨罰款或監禁處分。

    在泰國，跨性別女性常被稱為「นางฟ้า สด.9」（意為需登記兵役的天使般美女），若在體檢階段未達徵兵標準，即可獲免服兵役資格。

    @nhootint หวานยัง #หนูทิ้น #เกณฑ์ทหาร #เกณทหาร68 #มีมี่ของอ้าย ♬ เสียงต้นฉบับ - Singto Numchok

    @lettucecuteee มาทำหน้าที่⚫️???? #นางฟ้าเกณฑ์ทหาร #เกณฑ์ทหาร #อุบลราชธานี #ปี68 ♬ เสียงต้นฉบับ - film - FILM&PHOTOGRAPHER

    泰國年度徵兵季再度掀起社交媒體熱潮，多位外型亮麗的跨性別女性在履行男性公民義務時因外貌出眾，引發網路熱議，並被網友封為「兵役天使」。（圖擷取自TIKTOK/@lettucecuteee、@nhootint）

    泰國年度徵兵季再度掀起社交媒體熱潮，多位外型亮麗的跨性別女性在履行男性公民義務時因外貌出眾，引發網路熱議，並被網友封為「兵役天使」。（圖擷取自TIKTOK/@lettucecuteee、@nhootint）

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