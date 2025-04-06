恆春古城驚見「古蹟猴」 從城垛攀躍而下險撞機車騎士

白衣男子翻躍城垛而出。（翻攝臉書「恆春半島公共事務討論社團」）

2025/04/06 16:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的恆春古城門，是國內至今仍保有4座城門的國定古蹟，今年更是迎來建城150週年里程碑，未料近期卻被民眾拍下脫序影片，1名白衣男子疑似在連假期間先是從恆春古城西門的平台「翻牆」而出，最後更從「西門」牌匾旁一躍而下，最後落地還差點撞到行經機車，遭到居民撻伐是「古蹟猴」，屏東縣政府強調，已啟動專業團體勘查，若確認古蹟遭毀損，將依違反文資法開罰。

近期在恆春當地的網路社群平台網路流傳一段秒影片，只見1名白衣男子從恆春古城門城樓平台翻過城垛而出，以如同猿猴般攀爬的姿勢吊掛於城牆外側，且不斷往下攀爬。由於西門下方供車輛通行，不斷有車輛來往，一旁拍攝的友人不僅沒有制止，反而還要他「加油！」，男子也疑似增添信心，持續下降，此時正好有輛機車通過，騎士見前門洞前方有眾多人圍觀，嚇得急煞抬頭查看，發現竟是有人學猴子攀爬，唯恐遭落下男子撞擊受傷，急忙加速離去，男子隨後還真的縱身而下，但在落地後，又差點與後車發生撞擊，是險象環生。

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屏東縣政府文資所表示，有關民眾攀爬恆春古城城門屬不當行為，將由專業團隊協助確認是否造成文化資產毀損。若依《文化資產保存法》第103條第一項第2款規定，造成古蹟全部、一部或者附屬設施毀損者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬以上、2000萬以下之罰金。

恆春古城源於1871年琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風在南台灣上岸，後船員遭原住民殺害，日本以懲凶名義出兵，當地原住民浴血抵抗，史稱「牡丹社事件」，清朝事後議和賠償並決心於恆春建城增防，二戰時曾歷經美軍轟炸，兼之歲月侵襲仍保有國內最完整的4座城門，也名列為國定古蹟，行政院前院長蘇貞昌核定恆春古城保存活化專案計畫，今建城150週年將擴大舉辦。

雖有明顯阻礙交通情事，但警方並未接獲報案，居民見狀則是直批「行為很愚蠢」、「明明就有樓梯。」、「正港古蹟猴」，地方文史工作者則盼開罰以儆效尤，避免後續更多的模仿事件發生。

白衣男子若是此時落下，恐釀「燒肉粽」翻版。（翻攝臉書「恆春半島公共事務討論社團」）

白衣男子翻躍城垛而出，嚇得機車騎士抬頭觀看。（翻攝臉書「恆春半島公共事務討論社團」）

白衣男子落地後也與後車距離極近。（翻攝臉書「恆春半島公共事務討論社團」）

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