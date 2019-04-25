中國一帶一路蓋燃煤電廠 85％沿線居民打槍

2019-04-25 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇25日在北京登場，不過根據24日公布的一項民調顯示，受訪的沿線國家居民中，高達85％的民眾表示「支持中國投資再生能源，而非建設燃煤發電廠」。

綜合外媒報導，委託YouGov公司進行調查的環保組織E3G說，這次的民調涉及6000多人，國家涵蓋印尼、巴基斯坦、菲律賓、南非、土耳其和越南等6國，這6國都在中國新建燃煤工廠的10大地點名單中。

高達85％的受訪者指出，他們支持外資投資可再生能源，而非燃煤，逾90％的人認為應該優先考量太陽能，其中不到1/3的人支持中國投資燃煤發電廠。

中國2013年推出一帶一路計畫，從中國出發，沿著陸上絲綢之路以歐洲為終點，試圖和沿線國家發展出經濟合作關係。然而，近來參與一帶一路國家中，已有多國爆發嚴重債務問題及經建合作主導權被控在中國手中，形成主權爭議。這次的「一帶一路」國際合作高峰論壇，美、印、日等大國都未派代表出席，美國還批「一帶一路」倡議是「虛榮計畫」。

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