達文西逝世500週年 過世前肖像畫首度曝光

2019-05-03 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕義大利文藝復興時代藝術家達文西於1519年5月2日逝世，昨日舉行500週年紀念日，展出了達文西逝世前不久助理筆下的肖像畫，由於該張畫作和達文西唯一一幅經認證的肖像畫相符，意義非凡，目前由英國王室所收藏。

綜合外媒報導，英國皇家藝廊主管克萊頓（Martin Clayton）表示，這幅畫作經查證後，確認是達文西的助理在他逝世前不久所畫下的，他說：「這幅畫中有著優雅直挺的鼻子，鬍鬚沿著臉頰，上至耳朵，確定是對達文西的描繪。」

畫作人物特徵和目前達文西唯一一幅，由學生梅爾齊（Francesco Melzi）所描繪的肖像畫相符，克萊頓表示，畫作中的達文西年約65歲，從臉部表情中看出有點憂鬱和厭世，他說，目前有經過認證的達文西肖像畫僅這2幅，因此特別珍貴。

目前該幅肖像畫由英國王室收藏，將在5月24日至10月13日於白金漢宮女王畫廊和達文西其他200幅畫作一同展出。

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