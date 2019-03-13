達文西多次被傳是同性戀 專家：「裸體版蒙娜麗莎」是男助理

2019-03-13 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕達文西畫室作品畫作《蒙娜瓦娜》因與《蒙娜麗莎》十分相像，引起各界關注，不少人認為兩者所繪是同一人，但專家指出，《蒙娜瓦娜》的原型應該是一名男性，該名男性更是曾與達文西傳出過從甚密的助理。

綜合外媒報導，今年將舉行義大利文藝復興畫家達文西（Leonardo da Vinci）逝世500週年畫展，其中又以《蒙娜瓦娜》最引人矚目，因達文西過去曾多次被指控是同性戀，又與助理沙萊（Milanese Salaì）相當親密，引起外界議論紛紛，且文藝復興時期同性戀被視為死罪，達文西索性將工作室搬遷至米蘭。

《衛報》報導，羅浮宮策展人德爾迪克（Mathieu Deldicque）除了表示《蒙娜瓦娜》因左撇子畫法，可能出自達文西之手外，更說道：「畫中主角並不是蒙娜麗莎，而是助理沙萊。」義大利畫家瓦薩里（Giorgio Vasari）也曾在傳記中提及：「沙萊是個相當優雅及英俊的人，他有著美麗的鎖骨及一頭捲髮，達文西相當迷戀他。」

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