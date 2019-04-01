達文西138億名畫離奇消失 羅浮宮被爆一問三不知

2019-04-01 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕義大利文藝復興時代藝術家達文西的名畫《救世主》（Salvator Mundi）在2017年以4.5億美元（約台幣138.8億元）賣出，轟動藝術界，成為拍賣史上最貴的藝術品之一，原訂去年9月將展出這幅畫，卻突然延後、沒有任何解釋，近日竟傳出連保管這幅畫的羅浮宮館方人員也對這幅畫的去向渾然不知。

綜合外媒報導，《救世主》原訂去年9月要在羅浮宮阿布達比分館展出，但延期後卻音訊全無，不願具名的阿布達比分館人員透露，館方找不到《救世主》在哪，就連巴黎羅浮宮也不知情，無法確定畫作的確切位置。

《紐約時報》報導，為紀念達文西逝世500週年，巴黎羅浮宮原本想對外展出這幅畫作用以紀念達文西，卻發現這重大的疏失，外界也對名畫作消失的消息趕到相當震驚，對此紐約美術大學教授莫德斯蒂尼（Dianne Modestini）說：「這是一個悲傷的消息，一幅如此傑出的畫作不該發生這種事。」

據了解，《救世主》這幅畫作先是被質疑為達文西的追隨者所畫而非本人親筆，經2011年鑑定後確認為真跡，2017年時以天價4.5億美元（約台幣138.8億元）成交後原在去年9月要對外展出卻又延期，如今更鬧出離奇消失的事情，引起眾人關注。

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