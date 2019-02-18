達文西《救世主》非真跡？ 阿布達比羅浮宮延後展出

2019-02-18 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕義大利文藝復興藝術巨匠達文西（Leonardo da Vinci）的作品《救世主》（Salvator Mundi），是拍賣史上最貴的藝術品，但藝術界一直有人質疑其並非達文西的真跡，而是出自於他的助手，阿布達比羅浮宮原本去年9月要展出這幅畫，卻突然延後公開，沒有任何解釋。

《每日郵報》報導，《救世主》2017年拍賣時，以驚人天價4.5億美元成交，現持有者為阿布達比文化與旅遊部（Abu Dhabi Department of Culture and Tourism），原本去年9月要在阿布達比羅浮宮展出，但卻在未給出理由的情況下延後展出。

這幅描繪耶穌基督的畫作，經常被認為是出自達文西助手筆下，藝術史學家法蘭克（Jacques Franck）告訴《週日電訊報》，法國政府高層人員以及羅浮宮的職員「都知道《救世主》不是達文西畫的」。

據報導，法蘭克已寫信給法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），警告他不要在今年秋季的達文西展覽中展出這幅畫，否則這將近乎是可恥的。據悉，《救世主》也面臨巴黎羅浮宮的冷落，傳出已經取消在達文西展覽展出該作品的計畫。

但羅浮宮發言人表示，該博物館已要求租借《救世主》，並希望在10月的展覽中展示它，「我們正在等候持有者的回復」，並稱法蘭克的說法只是其個人觀點，而非羅浮宮的觀點。

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