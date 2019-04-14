一切都是假的？全球最貴138億名畫 驚爆是3萬元贗品

2019-04-14 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕真的假的？達文西（Leonardo da Vinci）畫作《救世主》（Salvator Mundi），於2017年以4.5億美元（約台幣138.7億元）售出，一舉成為世界上最貴的名畫，但日前傳出原本要展覽的法國羅浮宮一直找不到畫作在哪，如今又有學者踢爆這幅《救世主》很可能只是1175美元（約新台幣3.6萬元）的贗品。

據《紐約郵報》報導，藝術學者路易斯（Ben Lewis）在新書《最後的列奥納多》（The Last Leonardo）裡表示，由5名專家組成的鑑定小組，對畫作是否為真品並未達成共識，但英國國家美術館完全隱瞞此事，讓2017年拍賣會上的競拍者遭到誤導。

路易斯揭露，5名專家的意見分別為：2人認為是真品、1人認為是贗品、2人則無法妄下斷言。路易斯說，在此之前，對於《救世主》的鑑定要回推到2008年，當時的專家認為該幅畫作只值1175美元。

據了解，2017年拍賣會的得標者是1位匿名人士，外界認為他可能是代表沙烏地阿拉伯的統治者出手競拍，然而這幅畫作不僅在羅浮宮遍尋不著，如今又被爆出價格低廉，似乎充滿著重重的疑雲。

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