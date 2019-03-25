噓！不能說！地圖標註台灣是國家 中國火速銷毀3萬份

2019-03-25 17:47

〔記者陳成良／台北報導〕近年來部分外國企業曾因中國地圖惹上是非，被中國官方認定為「問題地圖」，一般是錯繪國界線或漏繪重要島嶼，其中也包括遺漏台灣。不過最近竟有中國印刷業者印製的地圖，也把台灣標註為國家，遭到當局查獲並銷毀，總數高達近3萬份。

據中國網媒《觀察者》25日報導，山東省自然資源廳、省「掃黃打非」工作小組辦公室、省新聞出版局、青島海關、濟南海關聯合在青島市舉辦「問題地圖」查處情況通報會，並在市委保密部門指定場所現場銷毀了「問題地圖」產品。

報導中說，銷毀的「問題地圖」由黃島海關在查驗時發現，這批世界地圖存在把台灣標註為一個國家、中印邊界標注錯誤等問題，屬於「問題地圖」。這是近幾年來全山東省查獲的最大一批「問題地圖」，產品數量共803箱，計2萬8908份，涉案單位為安徽省合肥市某公司，貨物目的地為境外某國。

山東省自然資源廳副廳級領導幹部趙培金指出，地圖是國家版圖的主要表現形式，直觀反映國家的主權範圍，體現國家的政治主張。如果出現有損國家主權和領土完整的「問題地圖」，將直接損害國家利益和民族尊嚴，嚴重威脅國家總體安全，亟需加以規範和排查整治。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/