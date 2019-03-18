香港文化人談台海 最可能出現的戰爭形式是...

2019-03-18 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港文化人梁文道昨（17）日投書香港媒體，談論「如何界定台海戰爭的成敗？」文中提到，最有可能出現的戰爭形式及台灣人對戰爭的反應，還有同樣面對危急局勢的以色列全民皆兵的情況。

梁文道17日在《香港蘋果日報》發表的文章指出，大家好像一直把假想中的台海戰爭當成中國解放軍全面入侵的登島作戰，但他質疑，這是風險最高、成本最大、後果最難以預料的做法，不單只是軍事問題，更是複雜的政治問題；如果中國真要對台發動戰爭，「那一定是個最最重大的政治決定，是在政治上到了一個不得不如此的境地，才敢貿然邁出的一步棋。」

談到最有可能出現的戰爭形式，梁文道認為，中國可能在最短的時間在海空封鎖台灣全境，同時以密集的飛彈打擊台灣軍事要害，定點攻擊能對台灣社會帶來最大心理影響，但又不實際傷及過多平民的地標式建築（例如總統府），「見好就收，根本不必派出一兵一卒，不用讓台灣人在島上看見任何一個解放軍的實際存在」。

梁文道表示：「這種戰爭的真正目的是要台灣政府主動回到談判桌上，以威勢逼迫對方接受一個以兩岸最終統一為前提的談判方案，其中包括一個可以逐步形成的路線圖和時間表。」

他說，台灣政府會如此甘心就範、一打就軟、被人用刀架著脖子上桌嗎？「能夠決定台灣反應的，自然就是台灣對自己軍事實力的評估，以及台灣人民的意志了。」

梁文道指出，針對台灣人面對戰爭的反應，近年沒有任何足以服眾的權威意見，而他傾向以現實的角度來評估，一是「看台灣政府這幾年在牽涉國防事務上的作為，有沒有更好地為可能發生的戰爭做準備？」二是「看台灣徹底採用募兵制之後，台灣青年自願參軍的數字。」

梁文道未在文中針對上述兩點展開討論，但提到了友人從以色列目睹了傳說中的全民皆兵，「雖然從根本上很難同意今天以色列針對巴勒斯坦人和阿拉伯人的政策，但也不能不佩服這確實是一個隨時為戰爭做好準備的國家，那種緊張感和意志力是你用肉眼都看得到的。」

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