東京奧運柔道將用「中國製」榻榻米 日網友大罵

2019-03-14 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕2020年奧運將在東京舉行，日本已經開始為此做準備，最近日本柔道聯盟就公布，東京奧運會比賽場地除了會用日本品牌的榻榻米，也會採用中國製造的榻榻米，不過卻引來日本網友批評。

綜合媒體報導，日本柔道聯盟最近指出，8月舉行的柔道世界錦標賽與2020東京奧運，比賽場地所使用的榻榻米（柔道墊）不只會採用日本品牌，也會採用中國品牌「泰山」製造的榻榻米，這個中國品牌也是國際柔道聯盟（IJF）的官方贊助商之一。日本柔道聯盟主席山下泰裕也透露，為讓電視觀眾能看得更清楚，會改變榻榻米的顏色，場內的榻榻米將從原本的黃色改成藍色，場外的則會是紅色。

不過許多網友都無法接受使用中國製的榻榻米，有人直言，「為何要採用中國品牌的榻榻米？莫名其妙。」、「真是讓人心驚膽戰。」、「擔心選手們會受傷。」、「令人失望的現實。」也有人認為，榻榻米是日本特有的文化，而且這又是東京奧運，應該只用日本品牌的榻榻米。

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