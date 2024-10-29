避開愛情騙子有訣竅？ 科學家用AI生成「最愛偷吃男女長相」

有專業的科學家團隊特別蒐集各種偷腥者的共同特徵，並利用人工智慧來生成2張「愛情騙子」的照片，以此建議民眾在找尋伴侶時，避開擁有這些特徵的男女。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2024/10/29 15:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人在結交伴侶時，都擔心遇到欺騙感情、偷吃外遇的渣男渣女。對此，有專業的科學家團隊特別蒐集各種偷腥者的共同特徵，並利用人工智慧（AI）來生成2張「愛情騙子」（love rat）的照片，以此建議民眾在找尋伴侶時，避開擁有這些特徵的男女，避免在感情過程中受傷。

綜合外媒報導，科學家針對2000名英國人進行測試，記錄數千名被出軌伴侶的描述資料後，發現「40歲以上」、「有大鼻子」以及「禿頭」的男性最不值得信任，且這些男性可能還擁有「藍灰色眼睛」、「較小的嘴唇」，且面部還會有明顯的皺紋；至於容易外遇的女性，共同外貌特徵則有「黑髮」、「小鼻子」與年齡在50歲左右。

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此外，根據研究數據顯示，男性坦承外遇的可能性較大，約3分之1的男性會承認偷吃、女性則約為4分之1；還有39%的女性表示，一發現伴侶劈腿，就會跟對方立即分手。儘管如此，研究人員仍提醒民眾，他們研究得出的特徵只是基於統計分析，人們不應完全以外貌來判斷人的忠誠度，而是他們在交往期間做出的各種決定和行動。

報導指出，哈佛大學及其他研究也曾表明，伴侶是否出軌可能與他們的「外表」有關，外貌更具吸引力的伴侶，更容易成為他人追求的對象，這就如同「在狗面前拿著餅乾」般，會讓出軌的風險增加。

Realistic AI photos reveal what typical cheaters look like — is this you? pic.twitter.com/5D9PPLXF4J — Fidla （@62fidla） October 28, 2024

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