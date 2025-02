避開愛情騙子有訣竅？ 科學家用AI生成「最愛偷吃男女長相」

2024/10/29 15:07

〔即時新聞/綜合報導〕許多人在結交伴侶時,都擔心遇到欺騙感情、偷吃外遇的渣男渣女。對此,有專業的科學家團隊特別蒐集各種偷腥者的共同特徵,並利用人工智慧(AI)來生成2張「愛情騙子」(love rat)的照片,以此建議民眾在找尋伴侶時,避開擁有這些特徵的男女,避免在感情過程中受傷。

綜合外媒報導,科學家針對2000名英國人進行測試,記錄數千名被出軌伴侶的描述資料後,發現「40歲以上」、「有大鼻子」以及「禿頭」的男性最不值得信任,且這些男性可能還擁有「藍灰色眼睛」、「較小的嘴唇」,且面部還會有明顯的皺紋;至於容易外遇的女性,共同外貌特徵則有「黑髮」、「小鼻子」與年齡在50歲左右。

此外,根據研究數據顯示,男性坦承外遇的可能性較大,約3分之1的男性會承認偷吃、女性則約為4分之1;還有39%的女性表示,一發現伴侶劈腿,就會跟對方立即分手。儘管如此,研究人員仍提醒民眾,他們研究得出的特徵只是基於統計分析,人們不應完全以外貌來判斷人的忠誠度,而是他們在交往期間做出的各種決定和行動。

報導指出,哈佛大學及其他研究也曾表明,伴侶是否出軌可能與他們的「外表」有關,外貌更具吸引力的伴侶,更容易成為他人追求的對象,這就如同「在狗面前拿著餅乾」般,會讓出軌的風險增加。

