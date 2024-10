習近平要求美國從「不支持台獨」改稱「反對台獨」 遭拜登拒絕

去年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行「拜習會」,習近平要求美國政府在台灣問題上改變說詞。(路透)

2024/10/29 15:25

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕有外媒爆料,去年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行「拜習會」,習近平要求美國政府在台灣問題上改變說詞,宣示「我們反對台獨」,而不是現在「我們不支持台獨」,遭到拜登拒絕。

據《路透》報導,有2名熟悉拜習私下談話的美國官員透露,中國國家主席習近平去年要求美國總統拜登改變美國在討論台獨立場時所使用的說法,要美國官方在聲明中宣示「我們反對台獨」(we oppose Taiwan independence),而不是現在的美國「不支持」台獨(the United States "does not support" independence for Taiwan)。在舊金山「拜習會」後,中國政府持續提出這項要求,不過美國政府拒絕改變說法。

對此,白宮方面回應,重申美國不支持台獨,聲明中寫道:「拜登-賀錦麗政府始終維持『一個中國』政策。」;中國外交部則表示應詢問美國政府,「中方在台灣問題上維持一貫的明確立場」。而我國外交部則拒絕評論。

