為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

習近平要求美國從「不支持台獨」改稱「反對台獨」 遭拜登拒絕

去年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行「拜習會」，習近平要求美國政府在台灣問題上改變說詞。（路透）

去年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行「拜習會」，習近平要求美國政府在台灣問題上改變說詞。（路透）

2024/10/29 15:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有外媒爆料，去年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行「拜習會」，習近平要求美國政府在台灣問題上改變說詞，宣示「我們反對台獨」，而不是現在「我們不支持台獨」，遭到拜登拒絕。

據《路透》報導，有2名熟悉拜習私下談話的美國官員透露，中國國家主席習近平去年要求美國總統拜登改變美國在討論台獨立場時所使用的說法，要美國官方在聲明中宣示「我們反對台獨」（we oppose Taiwan independence），而不是現在的美國「不支持」台獨（the United States "does not support" independence for Taiwan）。在舊金山「拜習會」後，中國政府持續提出這項要求，不過美國政府拒絕改變說法。

對此，白宮方面回應，重申美國不支持台獨，聲明中寫道：「拜登-賀錦麗政府始終維持『一個中國』政策。」；中國外交部則表示應詢問美國政府，「中方在台灣問題上維持一貫的明確立場」。而我國外交部則拒絕評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
蘇利文見習近平 拜習年底擬再會
2024/08/30 05:30

蘇利文見習近平 拜習年底擬再會
川普嗆習 一旦「進入」台灣 加徵150-200%關稅
2024/10/20 05:30

川普嗆習 一旦「進入」台灣 加徵150-200%關稅
impression

2024臺東藝穗節從山林到惡地橫跨13個場域精彩表演
中國再推貓熊外交！「寶力、青寶」飛抵美國華盛頓
2024/10/16 09:36

中國再推貓熊外交！「寶力、青寶」飛抵美國華盛頓
VOA：美中計劃安排拜登習近平未來幾天通話
2024/10/03 13:28

VOA：美中計劃安排拜登習近平未來幾天通話
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播