不要命！男子徒手餵棕熊險遭撕咬 驚險瞬間曝光

男子徒手餵食棕熊，下一秒棕熊伸出爪子緊抓住男子的手腕。（圖擷取自IG/@cemecatalin12）

2024/10/28 23:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞一名男子在駕駛途中遇見野生棕熊，竟徒手拿出食物餵食，未料棕熊不僅吃掉男子手中的食物，更伸出爪子緊抓住男子的手腕，畫面相當驚險。影片曝光後，引起網友痛批該名男子「不要命！」。

名為「cemecatalin12」的網友在IG貼出一段影片，可見男子將手臂伸出車窗，手上拿著食物試圖引棕熊靠近。下一秒棕熊站起一口咬掉食物，緊接著伸出爪子抓住男人手臂，更驚人的是，棕熊的前爪一度深入車窗內，狠狠的抓了幾把。

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隨後，男子嚇得立即收回手並啟動車輛，加速離開現場，而棕熊則在車邊徘徊片刻後才離去。圍觀民眾目睹整個過程，紛紛回到車內避難，場面緊張不已。

影片在網路上瘋傳，有網友將影片分享到臉書「動物梗圖星球」，引起網友紛紛留言表示，「可惜沒加菜」、「拜託一下，到底要多無知才會做出這種事情？」、「你想給他吃的，跟他想吃的終究不同」、「這手肯定被抓傷流血了」、「這其實很危險，野生動物把人類與食物聯想在一起，之後得不到食物時就是強硬攻擊的搶奪行為了」、「人真好，手拿來喂熊」。

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