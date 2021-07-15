有女友還喜歡「交友配對」！新研究發現渣男「長這樣」

澳洲麥覺理大學最新研究發現有女友還「喜歡一夜情」的男性長相，特徵是眼睛大、五官比例長。示意圖。（情境照）

2021/07/15 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲麥覺理大學（Macquarie University）發布在《進化與人類行為》期刊（Evolution and Human Behaviou）的最新研究發現有女友還「喜歡一夜情」的男性長相，特徵是眼睛大、五官比例長。

綜合外媒報導，麥覺理大學研究團隊調查異性戀男性、女性在保持伴侶關係之下，還願意與其他人發生其他性行為的意願，並紀錄他們的長相，男性臉長、額頭高、鼻子長、眼睛大，較喜歡一夜情；女性則被認為，體型較小、臉瘦、小眼睛、薄唇者，較容易對性行為抱持開放態度。但研究人員表示，這種看法只適用於男性，並不適用於女性。

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研究作者史帝芬（Ian Stephen）教授表示，人們有時尋求的是穩定持久的關係，但有時候可能只是想要一夜情，這份研究顯示出人們的「意圖」會顯示在臉上，而研究也發現，女性相當擅長透過男性的五官，來判斷眼前的這個人是否只是想玩玩；反之，男性較難從女性的長相分辨出這個人是玩咖還是可以穩定的伴侶。

團隊另外使用AI辨識男性與女性的長相，發現人工智慧可精準辨別喜歡一夜情的男性，但對女性的預測卻非百分百準確，研究合著作者安塔爾（Joe Antar）表示，「我們認為這是睪固酮的影響」，高濃度的睪固酮會產生更男性化的臉部特徵，但女性體內的睪固酮濃度低，這或許能解釋女性的五官不易被察覺「意圖」，「但我們需要做更多研究才能確定」。

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