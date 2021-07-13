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    不是交友配對！新研究曝：2/3伴侶「朋友晉升情人」

    加拿大維多利亞大學發布在《社會心理學和人格科學》的最新伴侶研究顯示， 68%的情侶、夫妻是從「朋友晉升情人」，不是一見鍾情、網路約砲等因素才走到一起。（法新社檔案照）

    加拿大維多利亞大學發布在《社會心理學和人格科學》的最新伴侶研究顯示， 68%的情侶、夫妻是從「朋友晉升情人」，不是一見鍾情、網路約砲等因素才走到一起。（法新社檔案照）

    2021/07/13 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大維多利亞大學在《社會心理學和人格科學》發表的最新研究指出，68%的情侶、夫妻是從「朋友晉升情人」，不是「一見鍾情」、「網路約砲」等因素才走到一起。

    綜合外媒報導，加拿大維多利亞大學心理學教授斯廷森 （Danu Stinson）表示，以朋友關係發展成情人的模式經常被研究忽略，過去許多文本著墨在「與陌生人的浪漫關係」，而很多人認為，人們可能會覺得感情是被陌生人吸引後開始約會，最後變成情人，但實際上，「大多數人根本不是這樣」。

    研究團隊分析近1900名包含大學生在內的成年人數據，發現有68%的研究對象均表示，他們目前或是最近的戀愛關係，是從友誼發展而成，在性別、教育水平或不同的種族研究對象之間沒有差異，尤其在LGBT族群內，這個比例更高達85%，極少數人是透過一夜情、一見鍾情變成情人。

    研究指出，人們建立友誼並不是出自「浪漫意圖」或受到對方的吸引力影響，而是真誠、柏拉圖式的相處，斯廷森認為，這份研究有助於人們重新檢視自己對愛情與友誼的觀念，他說：「友誼和浪漫之間的界限是模糊的，必須重新思考什麼是好的友誼與好的浪漫關係。」

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