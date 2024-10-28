立陶宛國會大選在野黨勝出 無意要求「台灣代表處」改名

立陶宛「社會民主黨」黨魁布林克維修特表示，考量到經濟因素，要求駐立陶宛「台灣代表處」改名並不明智。（法新社）

2024/10/28 21:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕立陶宛國會大選第2輪投票27日落幕，在野的中左派「社會民主黨」（LSDP）成為最大黨，黨魁布林克維修特（Vilija Blinkeviciute）可望出任總理。布拉格當地智庫分析，LSDP應會在中國與台灣問題上採取「務實」立場，尋求與中國重新互派大使，但基於經濟因素，不會從根本上改變立陶宛與台灣的關係，包括要求「台灣代表處」改名。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）28日報導，在國會全部141席中，LSDP的席次從原本的13席躍升至52席成為最大黨，黨魁布林克維修特稱這是幾十年從未見過的「歷史性勝利」，並表明該黨將繼續與2個保守派環保政黨、獲得14席的「為立陶宛」（DSVL）和拿下8席的「農民及綠色聯盟」（LVZS）談判合組政府。

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現任總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）所屬的中右派「祖國聯盟－基督教民主黨」（TS–LKD）從49席減至28席，退居第2大黨。該黨黨魁、外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）已辭去黨魁職務。執政聯盟另2個政黨「自由運動」（LM）由13席減至12席，「自由黨」（LP）的11席則全軍覆沒。

布拉格專家組織「中東歐中國觀察家」（CHOICE）在國會第一輪投票後分析，立陶宛現任政府在外交戰略上從中國轉向台灣，儘管理念得到大多數在野黨支持，但作法遭到批評。LSDP勝選後，有可能改變立陶宛對中政策，以更務實態度處理中國和台灣外交問題。

立陶宛現任政府在任內允許台灣以「台灣」而非「台北」的名義成立代表處，中國隨後對立陶宛產品下禁令，並撤回駐立大使，將外交關係降為代辦級。

LSDP在選舉期間承諾，將與中國實現外交關係正常化，其中包括恢復互派大使。事實上，現任外長藍斯柏吉斯先前就暗示，有意實現兩國關係正常化，並指出立陶宛不再承受來自中國的經濟壓力，但改善雙邊關係並無實質進展。隨著LSDP可望執政，恢復與中國關係的前景似乎更有可能。

然而，由於立陶宛各黨普遍存有共識，即中國積極支持俄羅斯入侵烏克蘭，而立陶宛向來認為俄國可能帶給立國生存威脅性，因此LSDP預料將著重恢復與中國的外交接觸，而非廣泛的經濟合作。

值得注意的是，LSDP不太可能從根本上改變立陶宛與台灣的關係，包括要求更改台灣駐維爾紐斯代表處的名稱。雖然LSDP和潛在執政夥伴DSVL都曾批評允許「台灣代表處」成立的作法，但布林克維修特指出，考慮到加強與包括台灣在內廣泛印太地區經濟關係的潛力，要求台灣代表處改名並不明智。

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