全球「顏值最高」國家排名出爐！ 亞洲「這國家」海放歐美奪冠

英國泳裝內衣品牌Pour Moi公布的「世界上最具吸引力的國家」（Most Attractive Nationalities In The World）排行榜。（圖擷取自Pour Moi官網）

2023/03/08 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕一項由英國知名泳裝內衣品牌評比的「全球長相最具吸引力國家」排行榜，結果於近期出爐。綜合男女來看，由亞洲國家的印度奪下該排行榜冠軍，其次依序則為美國、瑞典、日本與加拿大。此外，Pour Moi還利用人工智慧（AI）來繪製出排行榜前14名國家中「最吸引人的長相」大致為什麼模樣。

綜合外媒報導，由英國泳裝內衣品牌Pour Moi公布的「世界上最具吸引力的國家」（Most Attractive Nationalities In The World）排行榜，是工作人員根據發表在網路論壇Reddit上的數千篇文章進行分析，再將提到某個國家「吸引人」、「性感」、「美麗」、「英俊」、「華麗」、「漂亮」、「好看」、「火辣」的貼文進行篩選分類，再依照貼文數量、評論數與按讚數進行計分得出最終結果。

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從男女綜合結果來看，全球長相最吸引人的國家前10名分別是印度、美國、瑞典、日本、加拿大、巴西、法國、義大利、烏克蘭和丹麥；女性排行則為印度、日本、瑞典、波蘭、義大利、巴西、烏克蘭、法國、以色列和美國；而男性則是英國、印度、義大利、美國、瑞典、日本、法國、愛爾蘭、比利時和巴西。

在這項排行榜中，由印度拿下「世界上最具吸引力的國家」冠軍，也是唯一突破2600分的國家，同時它也在女性榜單中拿下第一，Pour Moi指出，「當談到世界上最具吸引力的女性時，印度女性在Reddit用戶的榜單上名列前茅，並隨著寶萊塢電影的成功，印度女性穿著華麗服飾、美麗的妝容和髮型，很容易理解這些女性吸引人的原因」。

另外，Pour Moi還表示，排在前3名的日本和瑞典女性，都擁有十分獨特的長相，「日本女性通常擁有非常乾淨的外貌，再加上極簡主義的時尚感，令全球時尚人士都羨慕不已；而瑞典女性則經常被拍到選擇簡約俐落的後梳髮型風格，再搭配上一眼就能認出的金髮，因此有著讓人無法忽視的吸引力」。

至於男性的部分，Pour Moi則指出，「位居榜首的英國，可能是因為網友迷戀經典時代劇《傲慢與偏見》或現代名人中的典型英國帥哥；而第2名的印度，除了有著迷人的外貌與身體外，典型的強烈家庭價值觀也是吸引人的因素之一；第3名的義大利，眾所皆知他們各個都是非常熱情、擅長表達情感的存在」。

「世界上最具吸引力的國家」排行榜綜合男女來看，由印度奪得冠軍；單看女性排行，也由印度拿下榜首。（圖擷取自Pour Moi官網）

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