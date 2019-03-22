韓國瑜訪「極權中樞」中聯辦 港眾志創黨主席：魔鬼交易

2019-03-22 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（22）率團訪港，還受邀到當地最神秘、權力極高的「中聯辦」作客，引起香港輿論一片譁然。香港眾志黨創黨主席羅冠聰以「魔鬼的交易」形容這場會面，認為中聯辦給韓國瑜如此高調的祝福，在台灣人眼中恐怕是一記慘痛的「死亡之吻」。

據港媒分析，過去台灣縣市首長曾赴港拜會特首，但若韓國瑜與「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」主任王志民會晤，將是「破天荒」的安排。

羅冠聰今發臉書表示，中聯辦是中共在港代理人，規模、工作範疇、內部運作全是國家機密，香港市民無從監察和制衡，等同「黑箱作業」；市民們只知道最高政務均由他們操盤，除了直接干預香港各級選舉、重要政策落實、議會運作，甚至能替香港政府作主。

羅冠聰認為，「韓王會」的政治意涵，恐怕在於中共對韓的高度重視。這般充滿「真命天子」的祝福，宣佈韓市長在中共及兩岸關係中的特殊地位，「韓國瑜此行最大敗筆正是會面中聯辦這個『一國兩制操盤手』，甚有向其學師及勾結之慮，絕非以『拼經濟』等說辭就能搪塞過去。」

羅擔憂，若港台先後都連上極權中樞「中聯辦」，未來走的路只會殊途同歸；現下，若中聯辦透過「台灣代理人」在寶島打通政經脈絡，台灣想防範中共「銳實力」的穿透和侵害，就難上加難了。

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