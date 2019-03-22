「台灣是反攻復國基地」 歐陽龍昔日劇照被挖出

2019-03-22 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發言人歐陽龍之女歐陽娜娜，近期內發表舔中言論，獲得網友封賜「歐陽支娜」的名號，歐陽龍今（22）日被抓包過去曾在戲劇裡說出「反攻復國」的台詞，網友對此呼籲「趕快轉發微博！」

歐陽龍被廈門衛視主播林懿琳檢舉，因他於國民黨中常會上論述台灣與中國「不統不獨不武」、「國民黨對一國兩制無共識」，林懿琳認為這樣的言論有台獨嫌疑，因此歐陽娜娜發表1個中國聲明，提到「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安」。

綜合媒體報導，歐陽龍對於女兒感到不捨，將責任怪罪於執政黨，他批評政府讓台灣與中國的關係凍結，才會使自己的女兒需要對此表態，「只要講一句話，就被說是台獨」；但台灣網友挖出歐陽龍過去在戲劇中，曾說出「台灣勢必是一個反攻復國的基地。」

中國網友也發現歐陽龍2015年在臉書發文「台灣被國際評選為世界第二安全的國家」、歐陽妮妮去年去北京參加天貓雙11潮流盛典，對鏡頭興奮喊「今天終於出國工作了」，風波與爭議不斷擴大；台灣網友堅持立場表示，「台灣就是主權獨立國家」、「又沒說錯話，怕什麼？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/