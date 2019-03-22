習近平被告上國際刑事法院 中國回應了！

2019-03-22 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來積極擴張南海版圖，引發各界憂心。菲律賓2名前官員認為，中國政府的行為損害了大量漁民的生計，因此一狀將中國國家主席習近平告上國際刑事法院，中國對此也做出回覆。

綜合外媒報導，菲國前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario）與前反貪腐檢察官莫拉萊斯（Conchita Carpio Morales）週四宣布，他們上週趕在菲律賓退出國際刑事法院（ICP）前提出控訴，指習近平和其他中國政府官員，把7個具有爭議的島礁建設為人工島，進一步加深環境危害，阻絕大量漁民在該海域捕魚，當中約有32萬菲律賓人。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）對此認為，「菲律賓是一個民主國家，任何人都可以對別人提起訴訟，但不管它是否會成立，或者我們是否擁有管轄權，那都是另外層面的事情」，他認為此事不會影響菲中關係，「請記住，中國不是國際刑事法院的成員國。」

中國外交部發言人耿爽今（22）日正式回應此事，「我們對杜特蒂總統的表態表示讚賞」，並提到中國的南海立場始終如一，目前該區域也有「向好」態勢，中國不在意菲律賓國內的前高官以個人名義「小打小鬧」，菲中關係將會繼續發展。

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