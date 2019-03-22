習近平被告了！菲國前高官控他犯下「反人類罪」

2019-03-22 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來積極擴張南海版圖，引發各界憂心。兩名菲律賓前官員認為，中國政府的行為損害了大量漁民的生計，因此一狀將中國國家主席習近平告上法院，控他犯下「反人類罪」。

綜合外媒報導，菲國前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario）與前反貪腐檢察官莫拉萊斯（Conchita Carpio Morales）週四宣布，他們上週趕在菲律賓退出國際刑事法院（ICP）前提出控訴，指習近平和其他中國政府官員，把7個具有爭議的島礁建設為人工島，進一步加深環境危害，阻絕大量漁民在該海域捕魚，當中約有32萬菲律賓人。

聯合聲明指出，「這對包含菲律賓等地處南海的國家帶來嚴重的糧食、能源安全問題」、「雖然這樣的情形已是眾所皆知，但中國政府在南海與菲律賓領土所做出的殘暴無良行為仍未受到懲罰，只有國際刑事法院能夠替菲律賓人民和國際社會討回公道。」

菲律賓總統杜特蒂對此表達看法，認為要對什麼人提告是個人自由，但他對這件訴訟成功的可能性抱持懷疑態度。中國官方則尚無回應。

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