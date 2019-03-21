習近平怕了！ 法媒：2起網路事件讓他陷入恐慌

2019-03-21 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平1月在政治局講話時強調，「沒有網路安全就沒有國家安全」，雖然之前也講過，但沒有像這一次講的這麼全面、嚴重，並且將網路安全跟政權長短連結。法國媒體認為，近期2個從網路引爆的事件，讓習近平處於驚恐害怕的狀態。

習近平1月25日主持政治局第12次集體學習時表示，「我多次說過，沒有網路安全就沒有國家安全，過不了互聯網這一關，就過不了長期執政這一關。」他還說，「網路是一把雙刃劍，一張圖、一段視頻經由全媒體幾個小時就能形成爆發式傳播，對輿論場造成很大影響。這種影響力，用好了造福國家和人民，用不好就可能帶來難以預見的危害。」

《法國國際廣播電台》報導，習講的這段話很形象，應該說不是空穴來風，前些年在網路上引發動盪的「茉莉花革命」，人們都是透過臉書消息聯繫起來，結果一呼百應，老百姓全上了街，讓強大的終身統治者狼狽逃竄。而在中國也有2起在網路發酵的事件，雖然最後被北京當局強行平息下去，但每次平息都是拿當局的信用做抵押。

第一個事件為崔永元爆料的「陝北千億礦權案」，此案在最高人民法院審理過程中發生二審案卷丟失，中共政法委最後調查結果奇蹟翻轉，將揭發內部醜聞的主持辦案法官王林清說成「監守自盜」，但網路上幾乎沒人相信這個說法；第二起事件為成都七中實驗學校食品發霉案，當局調查結果，稱揭露事件的3位家長故意製造是非，事後仍有家長抗議聲不斷，當局又硬是把這件事平息下去。這事件發生較晚，也許不在習近平預料之中。

分析認為，雖然這2起事件的證據也許存在爭議，但北京當局一舉認定舉報人就是作案人的做法太荒唐，很難說服民間輿論，但習近平依舊是利用封鎖網路，壓制揭露事件的人，將網路上的評論全部刪除，網友將這2起事件總結成「林清盜卷」、「家長黴變」，還有人形容這是2019年的「拍案驚奇」。中國法律學者張雪忠認為，2起事件的舉報者都被當作肇事者加以處理，有可能成為未來應對類似事件的標準套路。

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