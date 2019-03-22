驚悚畫面曝光！伊拉克渡輪超載沉沒 近百人喪命

2019-03-22 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕一艘超載的渡輪昨日在伊拉克摩蘇爾（Mosul）附近的底格里斯河（Tigris River）河段發生沈船意外，伊拉克當局表示，這起意外目前已造成近100人死亡，絕大多數罹難者是女性和孩童。另外，這次滅頂之災的畫面也在今日震撼曝光。

《BBC》報導，事發當地正逢慶祝新年，這艘渡輪正搭載遊客要開到另一個觀光小島「Umm Rabaen」，卻在途中不幸發生事故。伊拉克內政部表示，這艘渡輪搭載約200人，目前已有近100人死亡，死者當中至少有61名女性和19名孩童，另有55人獲救。當地民防機構指出，船上的遊客幾乎都不會游泳。

有生還的遊客表示：「船上載著非常多的遊客，可能因為過重，船開始沉下去並翻覆，我親眼看到河上漂著許多小孩死屍。」

目前伊拉克總理馬赫迪（Adel Abdul Mahdi）已到場視察和指揮救援，並宣布舉國哀悼3天。伊拉克司法部下令逮捕渡輪船主以及9名工人，另外，搜救工作仍持續進行中。

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