中天主播「馬德」涉《國安法》被收押禁見 爭議事蹟不只一樁

賴品妤（左）遭媒體跟上堵訪，疑因被推擠摔倒，她指控遭林宸佑（右）推擠。（資料照）

中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，傳出疑似收受中國資金，昨日遭橋頭地檢署調查搜索，目前已被羈押禁見。林宸佑擁有自己的粉專，時常在Threads上與青鳥筆戰，曾與立委賴品妤、黃捷等人發生衝突，也有多起爭議事蹟。

本報報導，橋頭地檢署昨日上午指揮高雄市調處前往林宸佑家中將他拘提帶回高雄偵訊，據了解，林宸佑疑似收受中國資金，檢調是以違反國安法拘提他，目前他已遭羈押禁見。

林宸佑同時具有主播、記者身分，他時常在立院以犀利、挑撥情緒的方式問題追問民進黨立委，立院黨團總召柯建銘就時常遭他堵麥。民進黨前立委賴品妤2023年受訪時與媒體發生推擠，她指控林宸佑「你為什麼要推我？」當晚在臉書PO文表示「遭中天記者撞倒」，還批「惡意製造假新聞」，隨後賴品妤遭林辰佑提告妨害名譽。不過台北地檢署調查後認定，賴品妤根據自身受訪經歷發表評價，並不構成妨害名譽，將她處分不起訴。

2024年，林宸佑質疑黃捷為提早佔領議場，找鎖匠開議場門，質問她「為什麼找鎖匠開門？」挑起現場多名綠委情緒，群情激憤痛批對方「證據在哪裡？」「鎖匠在哪裡？」現場火藥味濃厚。

此外，林宸佑也時常在Threads上與「青鳥」互嗆。去年12月爆發張文事件，有民眾在事發地點撕碎《臺灣全民安全指引》（小橘書），林宸佑與攝影上前拍攝，被網友質疑是他撕碎。林宸佑直接砲火全開，批評網友「無腦」跟車。

