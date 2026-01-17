批空軍退役中將附和中共唱衰台灣！名導爆弟兄看不下去嗆爆

空軍退役中將張延廷。（資料照，記者廖振輝攝）

中國對台文攻武嚇力道加劇，台灣內部卻有一群人跟著唱和，當中還包括退役將領。《國際橋牌社》導演及製作人汪怡昕，今日點名空軍退役中將張延廷，並轉述多名弟兄的質疑，對他提出質問。

汪怡昕近日時常在臉書點名部分親中退將老愛吹捧解放軍，其中，多次批評張延廷發言。汪質疑，ㄧ些退軍名嘴剛退役時，在軍事議題上的分析和發言堪稱中立，也願意專業分析。但，若干時間後，以披著專業外衣，但拿著過時的、來源不明的資料，進行不專業、意識形態先行的發言成爲常態，讓許多人不禁疑惑，這些人怎麼了？信仰的改變怎麼如此的快？立場的轉變怎麼如此昨是今非？

對此，有退役軍人質疑，汪怡昕又不是職業軍人「懂什麼」？汪怡昕今日則分享多名職業軍人，要他幫忙代為提問的問題。其中，汪怡昕PO出一張張延廷與戰機合照的照片代弟兄提問：「他有F-16單飛資格嗎？他有單飛F-16執行任務過嗎？如果只有後座同乘資格，老愛摸著F-16裝能單飛的樣子幹啥？」

還有其他軍人不滿表示：「他1996台海危機時明明就在政戰學校讀書，1995/7讀到1999/5，頂在空中的是他同學和同袍，不是他。他老愛說他台海危機時在國防部當參謀參與台海危機幹啥？」「他老愛說他在12隊飛RF-104的時候，是空軍最後一個飛進大陸偵照的。你問他，是不是當我們這些人都不在了？最後一個是誰他不知道嗎？軍人奉命執行任務天經地義，別說得整個12隊只有他在飛！」

還有弟兄質疑：「他當個飛官，軍旅生涯花了多少時間在唸書？有沒有超過一半？另外，有沒有曾違法在外兼課？」「國軍栽培他唸書，他唸書的時候是同袍頂在部隊，結果他最後有沒有拿學歷來看不起同袍？有沒有拿博士學歷來看不起專科班學歷的三軍大學校長王信龍？」

最後，還有人問：「有沒有因為他沒歷練過聯隊長、空軍司令等主官職，國防部不給他升上將，就直接面嗆空軍司令張哲平、國防部長嚴德發？揚言不給升就要告？」「他老愛說自己讀書第一名，但他身爲飛行員，他軍旅的飛行時數多少？」

汪怡昕最後賣關子表示，今天先幫問這些，還有很多退役空軍軍人的質問，我改天再來發。

