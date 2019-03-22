中國夢是否變「亞洲惡夢」? 新加坡媒體這麼看

2019-03-22 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美中兩國正試圖達成貿易協議，與此同時，兩國的戰略競爭也正在各個領域展開，兩國角力在亞太地區尤其明顯。新加坡《海峽時報》總編華仁日前表示，中國崛起、美中較量給亞洲帶來戰略變化，是亞洲國家皆必須面對的巨大挑戰，一個關鍵問題是，中國領導人習近平的「中國夢」會成為「亞洲夢」或是「亞洲惡夢」。

《美國之音》報導，華仁18日在華盛頓東西方中心舉行的一個座談會上表示，亞洲媒體正在把版面與資源投放在三大領域，第一是中國崛起，描寫中國對亞洲其他地區的反應、中國對美國的反應；第二是技術上的挑戰，即人工智慧與機器人如何影響工作以及影響經濟；第三則是氣候變化。

提及中國崛起，華仁認為，對亞洲國家而言，關鍵問題是習近平提出的「中國夢」會成為「亞洲夢」或「亞洲惡夢」，目前人們對此有不同解讀。

華仁說，第一種解讀是此為中國重返文明世界的中心的一種努力，並試圖從現有體系中得到更多的利益；第二種解讀是中國利用在經濟、政治與技術上的崛起，試圖重寫現有規則，使之有利於中國；第三種解讀則是中國完全改變現有國際秩序，重起爐灶。華仁認為，目前人們並不知道哪種情況會發生。

華仁強調，亞洲國家沒有人希望在美中兩國之間選邊站，大家都意識到這個世界太小，容不下衝突，但大得足夠容納每一個人，期望大家能找到實現「集團世界」的途徑，而不是把它看成是一個零和的世界。

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