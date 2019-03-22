化工廠大爆炸引民怨 習近平緊急下令「加強輿論引導」

2019-03-22 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕江蘇鹽城一家化工廠21日發生爆炸事故，截至今天上午的中國官方通報，至少已造成47人死亡，640人輕重傷，其中包含危急、重傷的90人，但這間化工廠事件近2年就傳出多起違規事件，政府單位卻未勒令停工，引起許多中國網友憤怒，要求必須嚴懲相關地方官員。對此，目前正在出訪歐洲的中國國家主席習近平特別做出指示，要求及時發布權威訊息，加強輿論引導。

《新京報》的社論指出，涉事的江蘇天嘉宜化工在安全生產方面可謂劣跡斑斑，連續3年因違法被處罰，累計遭罰款逾百萬人民幣，此次事故的具體原因，是否與此前被要求整改的隱患有關，仍待調查，但一家化工廠連續3年因違法被處罰，又直接被中央監管部門點名要求修正的背景下，最終還是釀成了爆炸事故，這不僅是涉事企業對安全生產和人命的漠視，也是給地方安全監管和整頓改革的一次警醒。

中國網友也不留情面批評，「還怪居民抵制化工廠，一個禍害就夠了」、「風聲一過繼續生產，看看疫苗」、「利益在裡面，所以動起來很難」、「從上到下，相關的領導全部撤職！追究事故責任。天津爆炸還歷歷在目啊！」、「肯定有人包庇了」、「出事之前，利益最大」、「警鐘敲多了就成了喪鐘」、「炸不醒的官老爺，你們放心」、「應該可以預防的吧！為什麼之前不關閉它！」

面對排山倒海的輿論批評，正在國外出訪的習近平特別做出指示，「要求江蘇省和有關部門全力搶險救援，搜救被困人員，及時救治傷員，做好善後工作，切實『維護社會穩定』。要加強監測預警，防控發生環境污染，嚴防發生次生災害。要盡快查明事故原因，及時發布權威信息，『加強輿情引導』。」

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