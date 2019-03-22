班農羅馬演說向習近平開轟 呼籲全球「聯俄抗中」

2019-03-22 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕前白宮首席策士班農（Steve Bannon）21日在歐洲歷史上首座公共圖書館、位於義大利羅馬的安琪莉佳圖書館發表演說，他抨擊中國國家主席習近平是「世界上最殘酷體制下的極權主義獨裁者」，並指控梵蒂岡與中國簽署秘密協議出賣天主教會。此外，他還對下屆美國總統大選表達看法，認為「吸血鬼」前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）可能參選。

綜合外媒報導，班農應義大利保守派團體「Lettera 22」之邀，21日在曾是《天使與魔鬼》電影場景之一的安琪莉佳圖書館（Angelica Library）發表演說。班農抨擊恰好正在羅馬進行國事訪問的習近平說：「他是來征服一切的，習近平是世界上最殘酷體制下的極權主義獨裁者」。

班農表示，中國科技巨頭華為是「特洛伊木馬」，將把世界帶向數據戰爭，而「華為5G的推出，將使他們完全控制製造業」；班農還直指中國企圖徹底打破自1648年以來的近代國際秩序「西發里亞主權體系」，並抨擊天主教教宗方濟各（Pope Francis）與中國進行秘密交易，「教宗及其親信已經將天主教會出賣給共產主義中國」。

班農認為，儘管俄羅斯是個殘暴的國家，但俄羅斯應該得到其他國家的擁護，因為世界需要俄羅斯的幫助來對抗中國。

提及2020年美國總統大選，班農稱民主黨的前德州眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）和現任加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）對川普最具威脅；此外，班農不排除希拉蕊再度參選的可能性，因為「這個吸血鬼還沒被木樁刺穿她的心臟」；至於川普能否連任成功，班農認為，若川普能撐過未來6個月，他將能贏得比2016年更大的勝利。

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