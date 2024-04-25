歡慶民主化50週年 葡萄牙民調暗藏「威權復辟」危機

促使葡萄牙民主化的「康乃馨革命」滿50周年，然而近期民調卻顯示葡萄牙民主暗藏「威權復辟」危機。圖為葡萄牙紀念「康乃馨革命」50周年光雕投影。（法新社）

2024/04/25 15:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙25日歡慶「康乃馨革命」及民主化50週年，料將有數千民眾上街參與慶典，然而近期民調卻顯示有高達23%民眾認為若當前政治人物效法獨裁者薩拉查（Salazar）理念，葡萄牙將「再次偉大」。

據《路透》報導，葡萄牙今（25）日歡慶終結法西斯獨裁政權的「康乃馨革命」（Carnation Revolution）50週年紀念日，預計將有數千民眾上街參與相關紀念和慶祝活動。

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在民主化以前，葡萄牙被歐洲史上掌權最久的法西斯獨裁政權控制，前總理薩拉查（Antonio Oliveira Salazar）自1932年至1968年在位，其後接班人卡埃塔諾（Marcelo Caetano）持續執政6年後，獨裁政權才終於在1974年4月25日垮台。

當年葡萄牙康乃馨革命由軍官發起，由幾乎零流血的代價，促成了葡萄牙的民主化並終止了害死無數葡萄牙青年兵的反非洲獨立戰爭。

然而，里斯本大學社會科學研究所（ICS）及里斯本大學學院（ISCTE）近期合作民調發現，竟有高達23%受訪者認為，若現在檯面上政治人物可以依循薩拉查的理念，葡萄牙可能將「再次偉大」。

對此，里斯本大學政治學教授平托（Antonio Costa Pinto）直指，雖然多數人支持民主並以康乃馨革命為榮，但仍有如反對移民的極右翼民粹政黨「夠了」（Chega）崛起。

平托說，「夠了黨」吸引的受眾，正是那些對歷史抱持修正主義觀點，認為殖民體制和帝國並非壞事，以及珍視葡萄牙過去帝國榮光和象徵的人。

據悉，「夠了黨」經常在公共場所引述法西斯獨裁者薩拉查格言「上帝、愛國和家庭」（God, patrotism and family），並自行加入一項「勞動」（work）。

「夠了黨」黨魁溫圖拉（Andre Ventura）對其反建制、反憲法的立場毫不保留，但曾多次否認該黨是「法西斯政黨」。

此前，溫圖拉曾指出：「我不是法西斯主義者，那是我出生前的時代。我們從未隱藏不喜歡這個體制、這部憲法的態度，但這並不表示我們不愛民主。」

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