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聲援頭巾之亂 伊朗饒舌歌手遭判死刑

伊朗饒舌歌手薩來西（Toomaj Salehi）因聲援2022年頭巾之亂被判死，辯護律師指將提出上訴。（歐新社）

伊朗饒舌歌手薩來西（Toomaj Salehi）因聲援2022年頭巾之亂被判死，辯護律師指將提出上訴。（歐新社）

2024/04/25 15:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗饒舌歌手薩來西（Toomaj Salehi）辯護律師24日向當地媒體表示，伊朗革命法院因薩來西涉及2022年伊朗頭巾之亂而將其判處死刑，薩來西於2022年10月因公開聲援頭巾之亂抗議活動被捕。

根據《路透》報導，薩來西2022年被捕，2023年7月伊朗最高法院判處其6年3個月有期徒刑，逃過一死，但薩來西的辯護律師賴西安（Amir Raisian ）24日表示，「伊朗革命法院第一分院竟未執行最高法院裁決，判處薩來西死刑」。

《路透》指出，據悉伊朗司法部門目前尚未向外界確認革命法院的死刑判決，薩來西尚有20天時間提出上訴，辯護律師賴西安指出，「我們一定會提出上訴」。針對伊朗判決，美國伊朗問題特使辦公室對此表示遺憾，聲明稱「這是殘酷對待國民、漠視人權，懼怕伊朗國民追求民主改革的例子」。

據悉，2022年9月，伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因佩戴頭巾問題遭道德警察帶走後昏迷死亡，引發全國反政府浪潮，薩來西隨後公開發布聲明支持抗議行動，同年10月被逮捕，2023年7月被最高法院判處6年3個月有期徒刑。

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