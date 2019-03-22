台灣無法參加WHA歸咎蔡政府 民進黨批國民黨「角色錯亂」

2019-03-22 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕針對我國因為中國打壓，可能又無法參加將在5月舉行的世界衛生大會（WHA），國民黨立委費鴻泰竟將責任歸咎在我國總統蔡英文；對此民進黨發言人周江杰反批國民黨「不敢批評中國打壓，卻反過來幫腔北京當局攻擊我國政府捍衛主權」，痛斥對方根本「角色錯亂」。

綜合媒體報導，根據《蘋果日報》引述世界衛生組織（WHO）的巴基斯坦籍發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）的回函內容指出，林德梅耶證實「若無『兩岸諒解』（cross-strait understanding），台灣不用期待會拿到WHA邀請函」，言下之意即是沒有中國同意，我國幾乎不可能參加今年WHA；對此國民黨立委費鴻泰批評蔡政府「為甚麼前總統馬英九執政時，台灣可以參加WHA，蔡英文當總統就不行」，呼籲蔡英文不要把「國人健康當成兒戲」。

對於費鴻泰將責任歸咎在蔡英文身上的言論，民進黨發言人周江杰表示，台灣無法參加WHO等國際會議，大家都很清楚就是因為中國的惡意阻擾所致，中方不斷以「一中原則」打壓台灣的國際參與，甚至以鬧場的方式阻擾活動進行，這些行為都可以看出「中國為遂行強權行為，完全無視台灣人民利益與心聲」，但國民黨非但沒有譴責這樣的加害者行為，反而指責被打壓的台灣，難道為了維護國家主權及尊嚴錯了嗎？「難道台灣沒有卑躬屈膝地接受「一中原則錯了嗎？」

周江杰指出，馬英九執政期間，以傷害國家尊嚴、犧牲台灣主權的方式，向中國低頭以換取在世界衛生組織表面的參與，結果在2009年H1N1新流感疫情發生時，世WHO將台灣的H1N1病例歸納在中國的統計項目之下，將台灣矮化成中國的地方；他強調，國民黨主張「九二共識、一中各表」早已被中共無情打臉，結果國民黨也不敢對北京當局吭一聲，還是反過來罵民進黨出氣；如今國民黨將無法參與WHA的責任推給台灣政府的行徑，只會助長加害者的氣焰，繼續打壓台灣的國際參與，不僅傷害台灣的主權及尊嚴，也嚴重打擊台灣外交人員士氣。

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