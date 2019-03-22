統一對中！歐盟三巨頭將「組隊」與習近平面對面

2019-03-22 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕有鑑於中國全球影響力日增，歐洲也隨之調整對中策略，不但將其視為全面競爭對手，還打算以統一姿態與中國對話。消息指出，法國總統馬克宏將與德國總理梅克爾、歐盟執委會主席榮克（Jean-Claude Juncker）組團，與中國國家主席習近平會面。

《法廣》報導，法國官員透露，馬克宏將與梅克爾、榮克一同與正在歐洲訪問的習近平會面，討論關於歐中貿易、氣候和雙邊關係等議題。報導指出，法國希望歐洲能以統一姿態與中國相處，馬克宏也對歐盟將對中關係視為「保衛歐洲主權問題」表達贊同。

報導提到，歐盟對於中國尚未履行自由貿易承諾，以及大幅收購歐洲多個戰略型企業的情形感到憂心。

歐盟各國領袖週4在布魯塞爾召開峰會晚宴，討論對中國新戰略為重要議程，這是1989年天安門事件以來首見，主因對中國產業政策、網路安全、貿易戰等擔憂升高，並將中國定調為「經濟」和「體制」的全面競爭對手。馬克宏顧問波恩日前表示，過去歐盟成員國對中國太天真且莫衷一是，「現在天真階段要結束了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/