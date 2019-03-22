台灣事不需要北京同意！中國無理打壓 小英國外2點回應

2019-03-22 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（22）日展開為期8天7夜的「海洋民主之旅」，回程將過境美國夏威夷，不料卻遭中國外交部嚴厲抗議；今日又傳出WHA（世界衛生大會）不準備對台發出邀情函。對此，人在帛琉參訪的蔡英文「不顧北京反對」，提出2點簡潔回應。

對於中國近日在國際上對台灣的打壓行為，目前正在帛琉進行國是訪問的蔡英文今日下午透過臉書發文回應，她表示，「對於這種無理的打壓，我只有2點回應，第一，台灣總統去哪出訪，不用經過北京同意。你有聽過去拜訪朋友還要鄰居同意的嗎？第二，在太平洋友邦，#TaiwanCanHelp 不只是口號，更是每天的實踐。台灣有能力照顧友邦國民的健康，為國際社會付出，但2300萬台灣人的健康權，也不該被消失。」

此外，蔡英文也PO出了與帛琉總統的合照，她表示，「在我旁邊這位，是帛琉的雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau）總統，他堅持發展觀光要多元永續，品質比數量更重要，所以去年起，帛琉雖然減少了來自中國的航班，但也堅持要維持旅遊的品質」。最後蔡英文也加註了臉書Hashtag標籤「不顧北京反對」、「北京什麼都反對」。

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