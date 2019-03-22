中國自豪「反腐新制」稱樂供全球學習 慘遭外媒打臉

2019-03-22 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國監察法實施屆滿一週年，當局近日透過官媒刊文自吹自擂，稱中國為全球反腐敗行動提供了最佳解方，供他國效法。然而，有外媒分析，中國的反腐體系完全沒辦法杜絕腐敗，「根本就是制度失敗的產物」。

美國《自由亞洲電台》報導，《中國紀檢監察報》20日發表文章，讚揚當局去年3月通過監察法並設立國家監察委後，中國反腐運動所取得的成就。文章強調，中國的反腐機制從秦朝至今，經過2000多年的發展，最終在習近平領導下形成獨特的政治文化與制度，建議全球各國多來取經。

然而，《自由亞洲電台》引述專家說法指出，中國自豪監察委系統自身就有著很嚴重的腐敗問題，但卻缺乏監督機制，代表這體系有著致命的弱點，「眾多貪官均肯花大錢，給監察委、紀委行賄，但這套系統內卻毫無監督機制來抗衡」。

此外，專家也表示，健全反腐體制最應該做到的第一步就是「擁有權力者應將財產公示」，但中共始終迴避這個議題，且權位越高者，其擁有的私人財產越能保密，導致中國的體制從第一拍便背離反腐的基本原則。

美國法律學者滕彪認為，中國腐敗問題並未隨著新制運行而減少，反而越來越嚴重，他說，這是在缺乏民主選舉、多黨競爭及監督下的必然產物，「在中國一黨專政的體制下，反腐必定淪為掌權者用於打擊對手的武器」。

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