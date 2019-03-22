不只辦光頭日！高雄明天要種「韓國瑜樹」 議員8字怒轟

2019-03-22 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕台東池上鄉伯朗大道上的一棵茄苳樹，因為金城武曾在此取景拍廣告而爆紅，被命名為「金城武樹」；而高雄明天將於壽山動物園種下3棵「韓國瑜樹」。對此，高雄市議員簡煥宗痛批，「不斷造神沒有底線」。

明天10點半，愛種樹股份有限公司將在壽山動物園種下3棵韓國瑜樹，愛種樹公司說，即將種下的是2種台灣很好的樹種，包括「光臘樹」、「台灣櫸木」，另外一種則是暫不透露，請網友猜一猜，猜中的網友有機會獲得韓國瑜紀念酒等獎品。

對此，有網友留言諷刺，「有唬爛樹跟造神樹的選項嗎？」「把高雄搞得像北韓一樣，中天洗不夠，還要用樹木來造神，這裡不是北韓，煩不煩」。

根據《三立》報導，高雄市議員簡煥宗對此痛批「不斷造神沒有底線」，他說，高雄市觀光局預計在5月舉辦「光頭日」，現在觀光局所屬的壽山動物園又要種植韓國瑜樹，「讓人不可思議」。他也批評，從選舉至今，高雄市充斥口號和符號，對於城市的發展絕非好事，一味造神，會使城市失去原本的文化。

對此，愛種樹公司董事長林資雄則說，單純想要以種樹的活動，替市長韓國瑜加油、打氣，不會在意外界的批評聲音。

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