訪港被問明年總統大選 韓國瑜答非所問：吃水果了嗎？

2019-03-22 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪香港，特首林鄭月娥今天（22日）請他吃午餐，接著到香港會議展覽中心現正舉辦的「高雄市經貿介紹會」，面對媒體詢問參選台灣總統、九二共識，韓國瑜全都沒回答，被網友批「不敢講？」

綜合外媒報導，韓國瑜在「高雄市經貿介紹會」說明高雄市推動的旅遊政策與當地農產品，港府由財政司長陳茂波與許多立法會議員共同參加，但韓國瑜面對記者提問關於台灣2020年總統大選之事，以及對於中方提出的九二共識之看法，韓國瑜並未針對問題回答。

《蘋果》報導指出，韓國瑜以一句「這裡的水果你吃了沒有？」應付提問媒體，接著就不給記者繼續發問；韓國瑜明天會轉往另一個特別行政區澳門進行訪問，隨後轉往經濟特區深圳、鄰近金門的廈門，最後返抵台灣，共有7天的時間待在中國。

消息傳回台灣後，不少臉書網友質疑韓國瑜「不敢講」的原因，紛紛留言指出「足衰小乎伊作市長」、「天氣變冷了，記得披那國旗圍巾喔」。

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