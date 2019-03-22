韓國瑜訪港 中聯辦角色受關注

2019-03-22 13:28

〔記者鍾麗華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今率團訪問香港，中午會見香港特首林鄭月娥，不過，據中國媒體「中評社」報導，韓國瑜一行人抵達香港與中聯辦台灣事務部部長楊流昌會面，雙方寒喧並於貴賓室合影。而韓國瑜此行是否會見中聯辦主任王志民備受關注，據分析，中聯辦就是鉗制香港民主與言論自由的一個力量，而北京要加強對台「一國兩制」統戰，中聯辦角色就愈見重要。

事實上，韓國瑜見香港特首並非特例，過去馬英九與郝龍斌任台北市長時、胡志強任台中市長時，都曾赴港拜會特首。不過，港媒分析，若韓國瑜與中聯辦主任王志民會晤，將是「破天荒」的安排。

也有媒體分析，中聯辦是北京駐港最高機構，香港對台政策完全聽北京命令行事，香港是「一國兩制」樣板，如今北京要加強對台一國兩制統戰，中聯辦角色就愈見重要，也從中也可看出北京對台統戰新方向。

台師大政治所教授范世平日前在三立政論節目表示，整個香港表面上是由特首林鄭月娥領導，但真正掌權的是中聯辦主任王志民，而香港近幾年言論自由遭到很大的打擊、法治受到很大的迫害，「一國一制」的始作俑者就是這位中聯辦主任，香港民眾認為，中聯辦就是鉗制香港民主與言論自由的一個力量。

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