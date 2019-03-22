韓國瑜稱「台獨比梅毒還可怕」 呂秋遠：是在罵祖國梅毒嗎？

2019-03-22 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前形容「台獨比梅毒可怕」，引起外界熱議。知名律師呂秋遠今日在臉書上po文反問「講這句話的人是在罵祖國是梅毒嗎？」更指出若沒有台獨，統派對中國而言也沒有任何價值，「等到大家都是中國人，在他們眼裡，你不過就是個邊陲小島的刁民，鳥不語、花不香，誰理你啊！」

呂秋遠今日在臉書上表示，可能因社會上充斥太多幹話，導致許多人對「台獨比梅毒可怕」言論無感，但老一輩如他就知道，國民黨曾在戒嚴時期創造出「三合一敵人」名詞，指的正是台獨、共產黨及黨外人士，「所以，講這句話的人是在罵祖國是梅毒嗎？」

呂秋遠說，其實現在藉由台獨，在中國得到好處的人太多，「如果沒有台獨，中國需要照顧統派嗎？」他進一步表示：「這麼說好了，只要說通關密語『我是中國人、我愛祖國、支持九二共識』等語，就可以在中國市場暢行無阻，要感謝的不是天，而是一天到晚被比擬成梅毒的台獨好嗎？等到大家都是中國人，在他們眼裡，你不過就是個邊陲小島的刁民，鳥不語、花不香，誰理你啊！」

因此，呂秋遠說，統派反而更應該堅定不疑的支持台獨，「因為台獨，你才有價值，才是統戰的對象，才會給你好處」。

此外，呂秋遠還提出弔詭疑惑，「台灣人還是繼續讓統派用健保、濫用言論自由辱罵台灣總統、主張自己有叛國的自由，遇到中國就把國旗收起來，遇到民進黨就大聲罵出來，」讓他都分不清楚到底誰有病要看醫生了。

呂秋遠說，台獨是一種生活、一種態度，「把台獨比喻成梅毒，這一點都不好笑，特別是統派講這種話，實在是如出一轍的骯髒。沒有台灣人的貢獻，你怎麼長大的？沒有台獨的堅持，你怎麼拿到好處的？台灣人是吃果子拜樹頭，統派卻是吃果子尿樹頭，以後要我們怎麼教小孩？」

呂秋遠最後呼籲統派人士，「現在，統派的各位，是不是覺得應該支持蔡英文連任，因為只有她繼續堅持台灣主權獨立，你才有好處啊！」

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