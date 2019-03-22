韓國瑜稱民進黨癒合力像妖怪 盧秀燕：國民黨有羅漢降怪

2019-03-22 14:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄市長韓國瑜日前示警民進黨癒合力像妖怪，提醒國民黨要警覺；台中市長盧秀燕對韓國瑜的妖怪說則表示，不用擔心，因黨內有像韓國瑜、朱立倫降怪獸的羅漢、大師，我們基層非常有信心。

針對民進黨總統黨內初選現分裂危機，但韓國瑜卻示警民進黨癒合力像妖怪，國民黨整合要「大是大非」；盧秀燕指出，雖然高雄市長韓國瑜說民進黨癒合力像妖怪，她認為，不用擔心，因為即使如此，國民黨內仍然有降怪獸的羅漢、大師，像韓國瑜、朱立倫等等國民黨降怪獸的羅漢，我們基層非常有信心。

此外，台中市副市長令狐榮達也帶團前往中國參訪，被問及台中市是否與中國已達成什麼成果，盧秀燕指出，令狐副市長帶團到中國，主要交朋友，爭取訂單，互相兩岸經濟、文化交流。

盧秀燕指出，我們現在一定要拚經濟、拚經濟、再拚經濟，但拚經濟不是在家裡面拚經濟，一定要走出去交朋友，跟大家爭取訂單，促進文化交流，令狐副市長帶團出去，效果很好，爭取相當多訂單。

她還透露有一個也很有眉目，希望做一個台中專售中心，出台中的貨到中國去，透過泉州行銷全世界，這是長設性的，不是臨時性中心，希望在中國設立據點，可以把台中的貨銷出去，總而言之就是交朋友，拚經濟。

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