王鴻薇稱藍基層擁韓 洪秀柱：韓國瑜參加初選必贏

2019-03-22 13:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨義務副主委兼發言人王鴻薇今日中午陪同前主席洪秀柱接受廣播節目專訪時指出，她推動徵召韓國瑜參選總統的連署書，只是透過LINE群組發出，短短一天時間之內就收到超過6千份，藍營基層擁韓的聲量是外界無法想像，她並強調徵召韓國瑜參加黨內初選，當然有些人會不爽，批評不公平，但當年被「換柱」的洪秀柱不是一樣吞了下去，她雖然沒資格要別人也吞下去，但希望黨內都能以大局為重。

王鴻薇還說，如果能徵召韓國瑜參加初選，走完初選程序，讓輸的人能心服口服也很好，但現在是因為韓國瑜應該不會領表，才會連署要求黨中央直接徵召韓國瑜，如果黨中央不能妥善處理韓國瑜的問題，未來別說總統選舉，國民黨可能就連區域立委選舉以及政黨票的票數都會受到影響。

洪秀柱則表示，她希望韓國瑜可以主動登記參加黨內初選，她相信韓國瑜只要參加，就一定會贏，並呼籲黨內所有人，最後必定只有一人出線，不管是否為喜歡的對象，大家都應該學習放下，共同支持出線的人，她並強調，自己並沒有特別要挺誰，只在乎哪一個人可以說出兩岸關係的正確道路。

不過，洪秀柱也說，制度不是不能改，但要了解後遺症，而且究竟是一小撮人的意見，還是為了整個大局、情勢潮流的改變而改，必須要有共識，就算萬眾期盼的對象是「韓流」，相信韓國瑜也一定希望做法要和諧圓滿。

王鴻薇表示，黨內應採徵召機制，為了推出最強的人選，必須要有一扇靈活的門，大部分的人也都支持這樣的看法，因此她才推動連署要求黨中央直接徵召韓國瑜，外界實在無法想像藍營基層擁韓的聲量非常大，就連她搭計程車時，司機都在問韓國瑜會不會出來？

王鴻薇強調，雖然連署書還未正式發出，只是透過LINE群組發送，在短短一天時間之內，就有超過6千份，雖然有人批評她是為了參選黨內立委提名初選而消費韓國瑜，但她相信自己做的事情，她並預告，目前立委參選人的挺韓看板數量還算很少，到了5月份後全國各區陸續舉辦立委初選時，類似的看板一定會更多。

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