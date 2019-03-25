賴清德嗆韓：孫悟空若無智慧也逃不過如來佛掌心

2019-03-25 16:59

〔記者楊淳卉、劉婉君／綜合報導〕高雄市長韓國瑜接連密會港、澳門中聯辦主任遭批，韓國瑜今自比孫悟空，嗆綠營「他豬八戒賣不了人參果，我孫悟空開始在賣，你有什麼好扯後腿的？」對此，投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今臉書發文諷刺，「孫悟空想賣人蔘果，雖有七十二變，如果沒有智慧，也逃不過如來佛手掌心。」

賴清德表示，許多朋友對韓國瑜市長，日前以開玩笑式脫口而出的「我也可以選澳門特首」這句話感到疑惑，希望韓市長能夠重視他對高雄市民的承諾『政治零分，經濟一百分』。

賴清德表示，過去他到中國上海及香港訪問，拜訪行程全程透明，同時也公開表示兩岸求同存異的立場，要往前看，兩岸交流互動就有進展。很可惜，這次韓市長卻讓港澳朋友擔心，當地媒體標題指稱韓市長「私通中國」「默認一國兩制」「高雄市長韓國瑜賣掉台灣」。

賴清德表示，農產品外銷很重要，縣市首長積極對外拓銷打拼也值得肯定，也建議韓國瑜市長能在努力拼經濟創收時，同時也要兼顧台灣的尊嚴，孫悟空想賣人蔘果，雖有七十二變，如果沒有智慧，也逃不過如來佛手掌心。

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