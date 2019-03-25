下午將與劉結一碰面 韓國瑜：事情做完後會報告

2019-03-25 13:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕深圳台辦上午發出證實，高雄市長韓國瑜與國台辦主任劉結一下午4點半將碰面，韓國瑜今早對媒體指出：「一件事情都做完後，一定跟大家坦誠報告，且都有議員在旁邊，很多事情都是公開透明的，完全沒問題！」

韓國瑜出訪中國行程，表定早上參訪深圳鹽田港、平湖海吉星國際農產品物流園，下午將拜訪深圳大族激光科技公司、深圳騰訊科技公司，因深圳台辦公布劉結一將於下午4點半會見韓國瑜，部分行程可能變動。

韓國瑜訪中行程陸續與香港、澳門特首，及兩地中聯辦主任會面，引發不少爭議，外界持續關心他進到中國後、是否如預期會與國台辦主任劉結一會面，韓國瑜在深圳台辦公布前口風很緊，僅透露「每一個重要人士見面後，再公布會準確一點！」

此外，韓國瑜今在平湖海吉星國際農產品物流園區、參加深圳與高雄產品採購簽約儀式，他感謝海吉星國際農產品物流管理有限公司與高雄簽訂4年合約，金額逾9億新台幣，同時攤位有限狀況下，願意再騰出3個攤位販售高雄農產品，相信海吉星的「菜攤」又多提供高雄農民不一樣的通路。

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