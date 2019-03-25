犯中國禁忌！標注台灣為「國家」 山東省銷毀803箱「問題地圖」

2019-03-25 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省自然資源廳日前在監管「問題地圖」時，發現有近3萬份地圖將台灣標註為「國家」，且中印邊界也標註錯誤，有關當局於21日將803箱的「問題地圖」直接銷毀。中國自然資源部地理信息管理司巡視員馬贇強調，「問題地圖」直接關係著國家主權和領土完整、民族尊嚴和國家利益。

根據中國山東省人民政府新聞稿，21日山東省召開「問題地圖」查處情況現場通報會，並在青島一處指定場所把「問題地圖」運上粉碎機的傳送帶銷毀。這些「問題地圖」共有803箱，合計28908份。

新聞稿稱，這些「問題地圖」於去年8月查獲，是一批世界地圖招貼畫，由安徽合肥某公司出口至境外某國。查驗發現，這批地圖把台灣標註為「國家」，且中印邊界標註錯誤，涉事公司除了產品被沒收、銷毀，還要被罰款10萬人民幣。

中國自然資源部地理信息管理司巡視員馬贇表示，「地圖無小事」，直接關係國家主權和領土完整、民族尊嚴和國家利益，尤其是承印境外印刷品和進出口產品中出現「問題地圖」，將被國際社會別有用心者利用和炒作，直接損害國家利益和民族尊嚴，嚴重威脅國家總體安全，須加以規範和排查整治。

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