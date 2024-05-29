《雲林》麥寮補教師不當體罰 學生手腫臀瘀青
2024/05/29 05:30
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉某補習班驚傳不當體罰，一名小六女同學前天遭補習班男教師連續鞭打，導致左手手掌紅腫，甚至拇指指甲瘀青。廖姓家長昨痛心發文問補習班「到底憑什麼？」補習班老師也發文致歉；縣府教育處表示，將依兒權法相關規定處理。
教育處︰調查若屬實將解聘
廖姓家長昨天透過臉書指出，女兒因補習班及畢業考複習進度未補齊，前天遭連續鞭打，當下男教師並未發現學生手掌已經紅腫，直到下課發現後趕緊擦藥膏及冰敷包紮。
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女童媽媽表示，除了手腫脹外，女兒的臀部也都瘀青。痛心地問「到底要使多大力氣？」甚至問老師「到底憑什麼？」目前已前往醫院驗傷，並將將訴諸法律途徑。
男教師在臉書發文致歉，聲明「願意接受所有批評與指教」，接受應當之責，配合家長處理後續事宜；補教業者表示，該位教師任職三年左右，已將他停職，教學團隊也願意負起責任。
縣府教育處長邱孝文表示，該補習班合法立案，先前未有不良紀錄，與社會處進行調查，並召開雲林縣補教業不適任人員審議會，行為屬實將解聘，再通報全國各縣市，不得讓該名教師任教；社會處長林文志表示，男師違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，將處六至六十萬元罰緩。